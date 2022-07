Estate in Umbria, sfilata di vip: arriva anche Blanco

“San Gemini attrae anche personaggi dello spettacolo, grazie alla bellezza del borgo e ad una ricettività alberghiera di ottimo livello”. A dirlo è il sindaco, Luciano Clementella, che con orgoglio spiega che non solo il borgo è stato meta di un soggiorno da parte di Blanco, recente vincitore del festival di Sanremo in coppia con Mahmood nel corso dell’ultimo fine settimana, ma che anche un altro personaggio di livello ha scelto San Gemini come sua seconda casa.

Si tratta di Neri Marcorè, comico marchigiano che “ha scelto San Gemini per una sua seconda residenza”, spiega Clementella, aggiungendo che l’artista “è stato attratto proprio dal borgo e dalla posizione collinare del luogo”.

Per Blanco si è invece trattato di un weekend di relax. Si è trattenuto a San Gemini per un paio di giorni, sabato e domenica, alloggiando al Grand Hotel. È Stata la struttura, dopo la sua partenza nella serata di domenica, a ringraziarlo con un post.

“Grazie Blanco per aver scelto e apprezzato il Grand Hotel San Gemini – hanno scritto dalla direzione dell’albergo – con la sua piscina nel parco secolare e il suo ristorante Acquaforte. Grazie da parte della nostra direttrice Madi Gandolfo e da tutto lo staff. È stato un immenso piacere”.

Per quanto riguarda Marcorè, il sindaco anticipa invece che l’amministrazione comunale ha voluto “accoglierlo organizzando un suo concerto in piazza San Francesco, il primo settembre, insieme alla sua band”. Si tratta di uno spettacolo musicale in cui l’artista offre un ventaglio molto ampio di canzoni, privilegiando sicuramente De Andrè, ma senza dimenticare Battisti o De Gregori. Sicuramente, un appuntamento da non perdere.