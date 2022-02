Burocrazia, dopo anni di promesse ora la svolta: archivi dei comuni in digitale. Si parte da Perugia. Fioroni: "Atti e risposte in tempo reale"

In apparenza sembra un progetto importante ma di questi tempi, tra crisi e drammi, non fondamentale; ovvero portare in digitale i polverosi archivi digitali dei comuni che sono ormai fuori dal tempo e richiedono la presenza fisica di personale per consultarli. Di fatto, invece, potrebbe essere il progetto della Regione dell'Umbria più rivoluzionario in chiave anti-burocrazia e rispettoso di quel cambiamento chiesto dagli elettori che hanno scelto la Giunta Tesei. La nuova impresa porta la firma dell'assessore regionale allo sviluppo Michele Fioroni che ha raccolto la sfida chiesta ad alta voce da cittadini e soprattutto da imprese e professionisti dell'Umbria. Il digitale permette un accesso agli atti immediato, semplice, tramite online e soprattutto certo come documenti. Non a caso Fioroni sapendo che bisognerà muoversi a step, ha deciso di partire dagi archivi dell'edilizia fondamentali per i bonus del Governo, a partire dal Superbonus 110, fondamentale per il rilancio del settore edile.

"Non sono più pensabile lunghe code allo sportello per depositare una richiesta di accesso agli atti che se va bene, nei migliori dei casi, richiederà settimane per essere evasa. Gli imprenditori che vogliono aprire un’azienda non possono aspettare per mesi i tempi dell’amministrazione. Dobbiamo semplificare la vita e il lavoro dei cittadini. La dematerializzazione degli archivi è la base per una compiuta transizione digitale degli enti locali e i Comuni devono essere sostenuti in questo percorso. Partiremo dunque con una prima sperimentazione con una dotazione di 500 mila euro che coinvolgerà i Comuni Capoluogo di Provincia, Perugia e Terni, con due progetti pilota e che estenderemo poi a tutti i comuni del territorio regionale con la nuova programmazione comunitaria".

"Un intervento ambizioso che richiederà lo sforzo e la sinergia di tutti ma che ritengo un vero programma di semplificazione. I cittadini potranno accedere agli atti direttamente tramite le piattaforme digitali e ricevere le risposte in tempi brevi. Una rivoluzione che farà dell’Umbria benchmark nazionale": ha concluso Fioroni che sa che comunque il cammino è lungo ma in passato non si è mai avuta neanche la visione di partire...