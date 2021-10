Maltempo in Umbria, nuova allerta meteo della Protezione Civile

Nuova allerta meteo della Protezione Civile per il maltempo in Umbria. Allerta gialla, pubblicata sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria, per il pomeriggio di giovedì 7 ottobre e per tutta la giornata di venerdì 8 ottobre. L'allerta riguarda tutta l'Umbria.

Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile dell'Umbria per i prossimi giorni.

Venerdì 8 ottobre "al mattino residui rovesci sui settori appenninici in esaurimento verso sera. Sul resto della regione isolati piovaschi al mattino, in rapido esaurimento prima di mezzodì. Venti: ancora forti o molto forti dai quadranti settentrionali con rinforzi di burrasca sui crinali appenninici. Temperature: senza variazioni di rilievo sui settori orientali; massime in aumento sul resto della regione".

Sabato 9 ottobre "Nuvolosità irregolare, più compatta sui settori appenninici dove non si esclude qualche residuo fenomeno al mattino. Tendenza al miglioramento nel pomeriggio. Venti: forti da Nord-Est sui settori orientali, moderati settentrionali altrove. Generale diminuzione dell'intensità del vento verso sera. Temperature: in lieve calo".