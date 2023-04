Umbria Airlink, bus+treno per collegare la regione con l'aeroporto San Francesco di Assisi

Perugia Airlink diventa Umbria Airlink e prevede ogni giorno corse bus coordinate con i voli in partenza e in arrivo all’aeroporto internazionale San Francesco di Assisi, con possibilità di interscambio bus-treno sia nella stazione di Perugia, sia in quella di Assisi.

Circa 100 aerei a settimana - fino a 11 voli al giorno - serviti da Umbria Airlink, con un modello orario che da oggi si rinnova insieme al brand, ottimizzando i tempi di viaggio.

Gli orari delle soluzioni di viaggio sono consultabili, ed i biglietti acquistabili in unica soluzione, su tutti i canali di Trenitalia - dal sito all’App, dalle biglietterie alle emettitrici self-service, alle agenzie di viaggio e punti vendita affiliati, inclusi i portali di acquisto rivolti alla clientela internazionale. Inoltre, il biglietto può essere acquistato a bordo del bus senza maggiorazione di prezzo e presso le biglietterie Busitalia.

Dei circa 18.000 viaggiatori che hanno già scelto il servizio Airlink, un focus su coloro che hanno acquistato il collegamento intermodale treno+bus rivela che il 30% ha viaggiato da e per località interne alla regione, con una netta prevalenza dell’area Foligno-Spoleto-Terni.

Il 44% dei passeggeri si è mosso invece da e per la Toscana, soprattutto Aretino, Valdarno e Valdichiana, ma anche da Firenze sono stati in molti a scoprire la facilità di raggiungere l’aeroporto umbro. Le relazioni con località marchigiane hanno inciso per il 14%, quelle con località laziali per il 10%. Si sono inoltre registrati acquisti per collegamenti con Emilia-Romagna, Liguria, Campania e Abruzzo.

Tariffe convenienti: al prezzo del treno prescelto, Regionale o Intercity, si aggiunge la tariffa promozionale di 5 euro sia per i collegamenti da Perugia che per quelli da Assisi verso aeroporto e viceversa. I ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti pagano la metà, mentre i bambini under 4 viaggiano gratuitamente.