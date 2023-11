Umbria, addio al piccolo Mathias: aveva solo dieci anni

Narni è in lacrime per la scomparsa del piccolo Mathias Torelli. Aveva solo 10 anni ed era un bambino allegro e pieno di interessi. A portarselo via è stato un male incurabile che lo aveva colpito circa un anno fa. A nulla sono valse le cure cui è stato sottoposto per lunghi mesi al Bambin Gesù di Roma.

Mathias abitava con i suoi genitori, Erinda e Leonardo, e la sorella Serena, di cinque anni più grande, a Narni scalo. Nonostante negli ultimi mesi le sue condizioni fossero disperate, a settembre il piccolo Mathias era tornato a scuola. Frequentava la 5 B della primaria Sandro Pertini. Per una decina di giorni Mathias ce l’ha fatta ad entrare in classe e seguire le lezioni, poi il male ha di nuovo avuto il sopravvento ed è stato necessario un nuovo ricovero. La situazione è precipitata quando il cuore del piccolo Mathias ha cessato di battere.

La terribile notizia ha subito raggiunto Narni e quando le insegnanti sono arrivate a scuola sono state informate dell’accaduto dalla dirigente Sandra Catozzi. Sono stati momenti molto difficili, perché poi si è trattato di comunicare la notizia ai compagni di classe di Mathias. Facile immaginare la reazione di tutti.

“Siamo letteralmente sconvolti - ha affermato la preside - Nonostante tutti sapessimo che la situazione era molto grave, abbiamo sempre voluto sperare che Mathias ce la facesse. Purtroppo non è stato così. La scuola sarà presente ai funerali, con tutti i compagni di classe e gli insegnanti”. Anche il sindaco Lorenzo Lucarelli mostra tutto il suo dolore per l’accaduto. “È stata una notizia dilaniante - ha detto - Stamattina ho parlato con la mamma di Mathias, anche se in queste situazioni è impossibile trovare delle parole che possano lenire l’enorme dolore. La comunità narnese tutta si unisce al dolore della famiglia”.