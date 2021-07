Rubinetti senz'acqua per una giornata a Perugia e a Gubbio: la mappa delle zone e gli orari

Rubinetti senza'acqua per quasi un'intera giornata (dalle ore 7 alle ore 18) giovedì prossimo (15 luglio) in alcune zone dei Comuni di Perugia e Gubbio, "a causa - come fa sapere Umbra Acque - di interventi programmati ed indifferibili sulla condotta adduttrice "Scirca" in località Torre Calzolari".

Verrà interrotto il servizio nelle seguenti località:

- Comune di Gubbio, frazioni di Belvedere, Petroia, Scritto, Val di Chiascio, Santa Cristina

- Comune di Perugia, Voc. Castellaccio di Piccione

Si potranno verificare cali di pressione/portata e/o interruzione del servizio nelle seguenti località:

- Comune di Gubbio, frazioni di Colpalombo e Carbonesca

- Comune di Perugia, frazione di Fratticiola Selvatica

Umbra Acque ricorda inoltre che "al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800.250.445".