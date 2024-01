Abbassata l'età delle donne in Umbria per effettuare gli esami gratuiti. Morroni: "Preoccupa l'aumento dei casi tra le 35-40enni". Tutti i dati

E' stata rafforzata, grazie all'approvazione della mozione Morroni, da parte del Consiglio regionale dell'Umbria la prevenzione alle malattie tumorali al seno il tutto rigorosamente gratuito per le donne: sarano estesi in maniera gratuita i programmi di screening mammografici biennali a partire dall'età di 45 anni rispetto ai 49 del passato. Ora la Giunta Tesei sara impegnata a trasformare l'atto del consiglio in direttiva regionale valida si spera già da questo 2024.

"Negli ultimi dieci anni - ha spiegato il consigliere regionale Roberto Morroni - l'incidenza dei tumori al seno in Italia tra le giovani tra i 25 e i 44 anni è cresciuta del 29 per cento. Appare dunque necessario che siano destinate le risorse economiche necessarie per estendere ad ogni donna di età compresa tra i 45 e i 49 anni della Regione Umbria la gratuità di programmi di screening mammografici biennali. Che vengano realizzate, anche in collaborazione con associazioni del territorio, idonee campagne di sensibilizzazione e divulgazione delle buone pratiche dì prevenzione del tumore al seno”.

Dello stesso parere l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto che farà propria la rischiesta del Consigio regionale: "Da tempo si discute a livello nazionale di ampliare il range per quanto attiene la mammografia e la sorveglianza del tumore al seno. Prevedere questi screening significa fare il bene dei pazienti, ma anche risparmiare, destinando le risorse che possano facilitare l’attività per ulteriori screening. Quindi, non più medicina attendista, ma medicina di intervento”. Voto favorevole anche da Pd del capogruppo Meloni e da Movimento 5 Stelle del capogruppo Thomas de Luca.

LA RELAZIONE SUI DATI SUL TUMORE AL SENO - In Umbria il tumore al seno risulta essere la patologia tumorale più frequentemente

riscontrata nella popolazione femminile, pari al 23,4 %del totale dei casi di tumori femminili e resta la prima causa di morte per tumore. Secondo le stime ell'Istituto Superiore di Sanità, basate sui dati raccolti dai Registri Tumori, il tumore della mammella è tra le donne la neoplasia di gran lunga più frequente, con oltre il 40% di tutti i tumori maligni (nel 2017, in Italia, si sono ammalate di tumore al seno circa 50.500 donne, con un trend di incidenza tra il 2003 e il 2017 in leggero aumento (+0,9% per anno) mentre continua a calare, in maniera significativa, la mortalità (2,2% per anno).

Il rischio di sviluppare il tumore della mammella nel corso della vita non è trascurabile e si stima che circa 1 donna su 11 ne verrà colpita. Negli ultimi dieci anni l'incidenza dei tumori al seno in Italia tra le giovani tra i 25 e i 44 anni è cresciuta del 29 per cento.