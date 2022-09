Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni per i prossimi giorni. "Ore 9.30 - scrive Umbria Meteo su Facebook - : mattinata serena ma fredda, come ampiamente previsto. Il cielo sereno, l'assenza di vento e l'aria fredda artica sopraggiunta ieri sul centro nord Italia, hanno permesso alle temperature minime di scendere su valori piuttosto bassi. Segnaliamo, dalla rete Lineameteo, 1°C a Costacciaro, 1,5°C a Cascia (nel fondo delle conche più chiude si è scesi a ridosso degli 0°C con primissime brinate della stagione), 3°C a Nocera Umbra come a Gubbio Ponte d'Assi, 4°C a Gualdo Tadino e 4,5°C a Città di Castello con nebbia in valle". E ancora: "Oggi, con il sole, le temperature saliranno velocemente con valori massimi ancora qualche grado sottomedia ma comunque con un clima gradevole. Domani lunedì 19 settembre tornano le nuvole e qualche locale, debole piogge, prodotta da correnti fresche nord orientali, tornerà la tramontana fino a giovedì 22 settembre".

Secondo il bollettino meteo del Centro funzionale della Regione Umbria, aggiornato alle 9.47 del 18 settembre, lunedì 19 settembre "cielo nuvoloso, possibilità di qualche rovescio. Venti: deboli. Temperature: stazionarie".

Martedì 20 settembre "cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli. Temperature: stazionarie".