Perugia, il prefetto Gradone in visita ad Umbra Acque: "Un’eccellenza di questa regione e che la nostra acqua è davvero in buone mani"

Il prefetto Armando Gradone ha visitato la sede di Umbra Acque a Ponte San Giovanni, accompagnato dall’amministratrice delegata di Umbra Acque, Tiziana Buonfiglio, dal presidente Filippo Calabrese, da alcuni componenti del consiglio di amministrazione e dal sindaco Andrea Romizi.

“L’acqua è un bene essenziale e voi vi occupate di un servizio pubblico fondamentale per la comunità – ha detto il prefetto Gradone - Da quello che ho potuto vedere lo fate con uno spirito di dedizione e una professionalità encomiabile. Per questo mi sento di dire che Umbra Acque è certamente un’eccellenza di questa regione e che la nostra acqua è davvero in buone mani”.

Al prefetto è stata mostrata prima di tutto la sala operativa da dove, 24 ore su 24, si monitorano le sorgenti, i pozzi, gli acquedotti e gli impianti di depurazione e sono stati illustrati gli investimenti tecnologici effettuati negli anni dalla società. Nel corso di un breve incontro, al quale hanno partecipato i dirigenti di Umbra Acque, è stata mostrata l’intera rete acquedottistica realizzata nell’ultimo secolo, fino al progetto-bandiera di Umbra Acque, che è quello della realizzazione del collegamento tra la diga del Chiascio e il sistema del Perugino-Trasimeno, che in futuro consentirà anche l’interconnessione con i sistemi del Folignate, Spoletino e Ternano e che sarà realizzato quasi interamente con i fondi del Pnrr.

Il prefetto Gradone ha espresso una valutazione molto positiva su i progetti e gli investimenti, complimentandosi con il fatto che la tabella di marcia della progettazione procede in maniera spedita.

“In questi anni in cui abbiamo collaborato con il signor prefetto – ha detto il sindaco Romizi dopo averlo ringraziato per la visita – ho apprezzato oltre alla sua professionalità e all’umanità, la grande capacità di calarsi nella prospettiva di questo territorio, di comprenderlo, conoscerlo e sentirlo proprio. Lei è davvero un riferimento prezioso – ha sottolineato il primo cittadino - E come amministrazione comunale siamo orgogliosi di questa struttura e di una squadra che in questi anni ha dimostrato dedizione e professionalità: ne è testimonianza l’ottimo lavoro che viene svolto ogni giorno, a cominciare dalla riduzione delle perdite che vede Perugia tra le città con le percentuali più basse”.