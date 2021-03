Umbra Acque, al via lavori per 800mila euro nel Comune di Umbertide

All'interno del piano degli interventi riguardanti il quadriennio 2020-2023, Umbra Acque spa annuncia che realizzerà investimenti per 800.000 euro nel territorio comunale di Umbertide.

In priorità è stata individuata dall'azienda la realizzazione di una nuova condotta fognaria che allacci le località di Spedalicchio e Molino Vitelli al collettore situato nella frazione di Niccone, il quale già conferisce al depuratore esistente.

Inoltre, come riferisce Umbra Acque Spa, è previsto - nella prima revisione utile del piano degli interventi - anche l’inserimento dell’intervento per il rifornimento idrico dell’abitato della località di Petrelle.

A questi lavori si aggiungeranno le operazioni relative al piano di riduzione delle perdite, che saranno definiti a seguito di specifici studi.

L'amministrazione comunale di Umbertide

Afferma il sindaco di Umbertide, Luca Carizia: “Ringraziamo Umbra Acque Spa per aver accolto le istanze portate avanti dall'Amministrazione in seguito alle segnalazioni di tanti cittadini. Gli investimenti pari a 800mila euro inseriti all'interno del piano di interventi 2020-2023 sono frutto di vari confronti fra il Comune di Umbertide e Umbra Acque Spa per gestire al meglio le priorità. Siamo convinti che gli interventi sopra elencati saranno accolti con soddisfazione dagli abitanti delle località interessate dai lavori”.