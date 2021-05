Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per otto ore: la mappa delle vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordinaria a Perugia, case senza acqua per otto ore. Ecco la mappa delle vie e gli orari.

"Dalle ore 21:30 di giovedì 20 maggio alle ore 6 di venerdì 21 maggio - spiega una nota di Umbra Acque - verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia: Piaggia dei Filosofi, Via dei Filosofi, Via Seneca, Via Cesare Balbo, Via Pico della Mirandola, Via S. Bonaventura, Via Leonardo da Vinci, Via Antonio Labriola, Via Niccolò Macchiavelli, Via Tommaso Campanella, Via Vincenzo Gioberti, Via Galileo Galilei, Via Bernardino Telesio, Via Giovanni Vailati, Via Sant’Anselmo D’Aosta, Via Gerolamo Savonarola, Via Terenzio Mamiani, Via della Pallotta".