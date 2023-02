Nuovi lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per ore: le vie e gli orari

Nuovi lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Perugia, rubinetti a secco per ore. Ecco le zone e gli orari. Come spiega una nota di Umbra Acque "dalle 14 alle 20 di lunedì 20 febbraio verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie: Via Antinori nel tratto da Via Pascoli a Via Vecchi, Via Vecchi, Via del Pioppo, Via Zefferino Faina, Via Innamorati, Via Elce di Sotto, Via Lorenzini, Via Bonaparte Valentini, Via Santini, Via Piervittori, Via Torelli, Via Purgotti, Via delle Sorgenti, Via Verga, Via Tassi, Strada Perugia San Marco da Via Vecchi a Strada San Galigano, Via Calindri".

Umbra Acque aggiunge anche che "potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione nelle seguenti vie: Via della Sposa, Via del Lauro, Via del Piscinello, Via Curiosa, Piazza San Francesco, Via Pascoli".