Lavori Umbra Acque a Marsciano, rubinetti a secco per 9 ore: la mappa delle vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordinaria a Marsciano, niente acqua per nove ore

Lavori di manutenzione straordinaria a Marsciano, niente acqua per nove ore. Ecco la mappa delle vie e gli orari. Come spiega una nota di Umbra Acque "dalle 21 del 3 giugno alle 6 del 4 giugno verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie e frazioni del Comune di Marsciano: via Settevalli; strada vicinale delle Masse; vocabolo Casanova; vocabolo Cima; vocabolo Vallone; S.S. 317 tratto compreso tra San Valentino della Collina e Cerqueto; Sant’Elena; Cerqueto; Papiano; Compignano; Morcella".