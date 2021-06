Lavori Umbra Acque ad Assisi, rubinetti a secco per più di 8 ore: la mappa delle vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica di Assisi, rubinetti a secco per più di 8 ore. Ecco la mappa delle vie e gli orari. Come spiega una nota di Umbra Acque "dalle 22:30 del 21 giugno alle 6 del 22 giugno verrà sospesa l’erogazione idrica nell'intera frazione di Santa Maria degli Angeli del Comune di Assisi".

Ecco l'elenco delle vie: Via Patrono D’Italia, Via Protomartiri Francescani, Via Capitolo delle Stuoie, Via Risorgimento, Via Alcide de Gasperi, Via Becchetti, Via Los Angeles, Via Enrico Berlinguer, Via Sandro Pertini, Via Armando Diaz, Via Conciliazione, Via Raffaello, Via Mattei, Via Di Vittorio, Via San Bernardino da Siena, Via Buozzi, Via della Repubblica, Via Salvo D’Acquisto, Via dei Mugnai e tutte le zone limitrofe.