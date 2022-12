Lavori Umbra Acque, rubinetti a secco per ore: ecco dove e quando

Nuovi lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica. Rubinetti a secco per ore. Ecco dove e quando. Come spiega una nota di Umbra Acque "a Marsciano, lunedì 5 dicembre, dalle 14 alle 21, verrà sospesa l’erogazione nelle frazioni di Castello delle Forme, San Valentino della Collina, Spina, Sant'Apollinare, Cerqueto, Sant'Elena, Olmeto, Mercatello e Villanova". A Perugia, nella zona di Sant'Enea, "potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee mancanze".

E ancora. Sempre lunedì 5 dicembre, dalle 8 alle 17, a Gualdo Tadino "verrà sospesa l’erogazione idrica in Via delle Cartiere, Via Perugia, Via Camillo Benso Cavour, Piazza Baden Powell, Largo Angelo Barberini, Largo Anna Frank e Via Adolfo Leoni".