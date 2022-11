Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per 7 ore: le zone e gli orari

Nuovi interventi "programmati ed indifferibili" sulle condotte idriche di Perugia. Le zone e gli orari. Come spiega una nota di Umbra Acque "martedì 8 novembre dalle 8 alle 15 verrà interrotto il servizio in località Vocabolo Castellaccio di Piccione". Nello stesso lasso di tempo, prosegue Umbra Acque, "si potranno verificare cali di pressione e portata e interruzione del servizio a Fratticciola Selvatica" e, per quanto riguarda il Comune di Gubbio, "nelle frazioni di Colpalombo, Carbonesca, Petroia, Scritto, Valdichiascio, Santa Cristina, Belvedere".

"Al momento del ripristino del servizio - aggiunge Umbra Acque - , l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente".