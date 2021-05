Umbra Acque, call center chiuso per tutta la giornata del 5 maggio

Niente call center di Umbra Acque per l'intera giornata del 5 maggio. Come spiega una nota dell'azienda "Mercoledì 5 Maggio il servizio call center di Umbra Acque resterà chiuso per l'intera giornata. Il personale sarà impegnato in un corso di formazione/aggiornamento. Rimane aperto lo sportello per chi ha preso appuntamento".

E ancora: "Rimane attivo 24 ore su 24 il servizio segnalazione guasti di Umbra Acque al numero 800 250 445".