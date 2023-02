Umbra Acque, non arrivano le bollette: "Problemi tecnici di Poste Italiane"

"Nei mesi di dicembre e gennaio a causa di alcuni problemi tecnici legati ai suoi sistemi informatici, Poste Italiane non ha recapitato le bollette". Lo annuncia Umbra Acque, con una nota.

"Scusandoci per il disservizio che, ribadiamo, non dipende dalla nostra società, avvisiamo i nostri clienti che a breve riceveranno la bolletta del periodo di riferimento e di non tenere conto di eventuali solleciti che nel frattempo siano pervenuti. Quanto alla clientela con domiciliazione bancaria, Umbra Acque comunica di aver ricevuto i pagamenti in maniera regolare e anche in questi casi Poste Italiane provvederà a inviare le bollette non ancora recapitate", prosegue Umbra Acque.

E non è finita qui. "In queste ore - specifica ancora la nota - a causa di un attacco hacker subìto dai sistemi informatici di Acea, che non ha però impattato sui sistemi di distribuzione di acqua ed elettricità, non è possibile fornire ai clienti informazioni dettagliate relative alle bollette non recapitate. Non appena i servizi saranno ripristinati si potrà conoscere la propria situazione attraverso la App e il portale web My Umbra Acque o chiamando i call center".