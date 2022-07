Umbertide, lavori nelle scuole: l'amministrazione comunale incontra i genitori e gli insegnanti

Montecastelli e Calzolaro, al via i lavori nelle scuole.

Gli interventi inizieranno tra i mesi di ottobre e novembre. Questi gli importi, ottenuti dal Comune di Umbertide lo scorso anno a seguito di un bando del Ministero dell'Interno: per la scuola dell'infanzia di Calzolaro i lavori ammontano a 540mila euro e per la scuola di Montecastelli 330mila euro.

Come è stato comunicato nel corso degli incontri, sono state individuate le nuove sedi temporanee per far continuare la didattica ai bambini nel corso dell'esecuzione dei lavori e sono la scuola dell'infanzia di Molino Vitelli per quanto riguarda Montecastelli e la scuola “Anna Frank” di Verna per quanto riguarda Calzolaro.

L'amministrazione comunale ha incontrato i genitori e le insegnanti.

Alle riunioni che si sono svolte nelle due frazioni sono intervenuti il sindaco Luca Carizia, l'assessore all'Istruzione Alessandro Villarini, l'assessore Francesco Cenciarini, la dirigente scolastica del II Circolo “Di Vittorio” Raffaella Reali, il responsabile del settore Lavori pubblici del Comune di Umbertide, ingegner Graziano Scurria, la responsabile del settore Istruzione Alessandra Conti e l'architetto Elena Marcucci dell'Ufficio Tecnico comunale.

Da parte dell'Amministrazione Comunale è stata ribadita l'assoluta disponibilità a collaborare insieme alla direzione didattica del II Circolo, al corpo docente e non docente e ai rappresentanti dei genitori che frequentano le due scuole, nell'ottica di avere nel prossimo futuro due edifici scolastici completamente nuovi, funzionali e accoglienti in frazioni importanti del territorio comunale come Calzolaro e Montecastelli. Tutto questo per permettere alle famiglie del territorio di fruire di disposizione scuole moderne e innovative per la crescita dei propri figli.

I lavori prossimi a partire presso le scuole dell'infanzia di Calzolaro e Montecastelli sono la conferma dell'assoluta priorità che l'Amministrazione Comunale ha messo nei confronti dell'edilizia scolastica sia nel capoluogo che nelle frazioni. Sono infatti in corso i lavori di profonda ristrutturazione della scuola primaria della frazione di Niccone per un importo di 1,2 milioni di euro. E' in dirittura di arrivo la nuova scuola dell'infanzia “Marcella Monini” che aprirà i propri battenti con il prossimo anno scolastico. Inoltre il Comune di Umbertide ha ottenuto da fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 1,2 milioni di euro per la riqualificazione della scuola primaria “Anna Frank” di Verna.