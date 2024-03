Umbertide piange don Renzo Piccioni Pignani, i funerali nel giorno del suo compleanno

Umbertide piange don Renzo Piccioni Pignani, parroco di Montecorona dal 1970.

"Questa mattina, sabato 30 marzo, alle ore 11.30, in una abbazia di Montecorona stracolma di persone, amici e fedeli, è stato portato l’ultimo saluto con lo svolgimento dei funerali proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 83 anni", scrive il Comune di Umbertide.

Il rito religioso è stato presieduto dall’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Monsignor Ivan Maffeis e dall’arcivescovo emerito della Città di Perugia, cardinale Gualtiero Bassetti. Il sindaco Luca Carizia, accompagnato dal gonfalone del Comune di Umbertide, ha preso parte alla solenne cerimonia, portando il saluto di tutta la comunità umbertidese al compianto Don Renzo e sottolineando "quanto sia stato un vero e proprio punto di riferimento". Presente anche l’amatissimo nipote Andrea che ha voluto portare un ultimo affettuoso saluto allo zio.

Il parroco dell’abbazia di San Salvatore è morto nella mattinata del Venerdì Santo (29 marzo), dopo aver combattuto contro una grave malattia che da tempo lo aveva colpito.

"Un momento di doloroso cordoglio per tutta la comunità umbertidese ed in particolare per le generazioni da lui cresciute con grande dedizione", conclude il Comune.