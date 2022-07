Umbertide, lo scrittore Salman Rushdie, l'autore di Versetti Satanici, al Castello di Civitella Ranieri

Ha deciso di presentare e di leggere una parte del primo capitolo del suo ultimo libro ''Victory City'', nella suggestiva location del Castello di Civitella Ranieri.

Salman Rushdie, l'autore di Versetti Satanici, ha presentato la sua ultima fatica letteraria nel Castello di Civitella Ranieri.

Invitato dalla direttrice Dana Prescott, l'autore scrittore, saggista e attore indiano naturalizzato britannico - insieme alla compagna Rachel Eliza Griffiths poetessa, scrittrice, fotografa e artista visiva americana – ha presentato davanti ad un centinaio di persone il volume ''Victory City'' un epic fantasy novel, che uscirà a febbraio del prossimo anno.

Nel giardino della struttura, Rushdie ha letto una parte del primo capitolo del libro.

Nel sito della casa editrice Random House, c'è la sinossi del libro, dove si parla di una ''epica storia di una donna che dà vita a un impero fantastico, solo per esserne consumata nel corso dei secoli, dall'immaginazione trascendente di Salman Rushdie''. Una storia che ha stregato i presenti a Civitella Ranieri Foundation, la residenza per artisti internazionali situata nell'omonimo castello di Umbertide e con sede legale a New York. La Fondazione accoglie e offre alloggi lussuosi e altri servizi per sei settimane all'anno a circa una dozzina di artisti visivi, scrittori e compositori all'apice della loro carriera e selezionati da una giuria. Occasionalmente, la Fondazione organizza eventi per il pubblico. Civitella Ranieri è un antico castello rinascimentale: Ursula Corning, una lontana parente della famiglia Ranieri, trasformò la struttura in una residenza per artisti, fondando la Civitella Ranieri Foundation nel 1995.