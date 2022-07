Umbertide, consolidamento della strada comunale del Sasseto, approvato il progetto definitivo

La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per il consolidamento delle scarpate della strada comunale del Sasseto.

L'intervento consiste nel ripristino in un tratto della strada di Sasseto in località Fornace che, a seguito di un violento nubifragio abbattutosi sul territorio comunale nella notte tra il 7 e l’8 giugno 2020, ha provocato l’allagamento della strada per l’acqua proveniente da un fosso a monte della via, con trasporto solido depositato lungo la sede viaria e lo smottamento della scarpata posta a sostegno del corpo stradale per un tratto di circa 40 metri.

Nello specifico l'intervento, pari a 120mila euro, riguarderà la ricostituzione del tratto di scarpata che è stata erosa dall’acqua mediante la formazione di una gabbionata per un tratto di circa 40 metri ed un’altezza di circa 3 metri. Inoltre è prevista la realizzazione di circa 50 metri di guardrail posto sul bordo strada lungo il tratto interessato dallo smottamento.

Sono inseriti nel progetto la ripulitura del pozzetto e dell’attraversamento stradale attualmente in buona parte occluso e la riconfigurazione del fossetto di scolo delle acque meteoriche lungo la strada, lato monte, attualmente occluso dalla notevole quantità di materiale trasportato a seguito dell’intensa precipitazione meteorica verificatasi.

“Si tratta di interventi mirati per una delle strade più suggestive del nostro territorio comunale, ovvero la strada del Sasseto che collega Montecorona con Pierantonio – affermano il sindaco Luca Carizia e l'assessore al lavori pubblici, Alessandro Villarini - Questi importanti lavori rientrano all'interno di una serie di finanziamenti ottenuti lo scorso anno dal Comune di Umbertide, pari a 2 milioni di euro che coinvolgono aree strategiche della nostra città e di alcuni istituti scolastici presenti nel capoluogo e nelle frazioni”.