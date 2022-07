Umbertide, appuntamento alla serra comunale “Orti Felici” con il “Mercato della Terra per tutti's party”

Domani, sabato 9 luglio, va in scena il Party del Mercato della Terra per Tutti. L'evento si svolgerà, dalle 18 alle 23, negli spazi verdi della Serra Comunale “Orti Felici” e il bar River.

Una grande festa organizzata dal Mercato della Terra per tutti, insieme ai ragazzi della Piazzetta e al bar River, per ripristinare la coltura dello zafferano in città e sensibilizzare sempre di più all'inclusione sociale.

Grazie alla manifestazione verranno devoluti da parte dei Molini Popolari Riuniti 1000 bulbi di zafferano ai ragazzi della Serra Comunale “Orti Felici”.

Un evento per tutti dove ci sarà di tutto: dalla birra ai drink analcolici, un ricco buffet e tanta -ma tanta- musica grazie al fantastico dj Batu.

È necessario prenotarsi e acquistare la prevendita di 7 euro che comprende un bicchiere riutilizzabile e una bevuta. Per info e prenotazioni sono disponibili i seguenti numeri: Roberta 3920601226 - Manuela 347 5335845.

Si consiglia di portare dei teli per stendersi nel prato e godersi la festa.

“Il Mercato della Terra per tutti's party” è organizzato dalla condotta di Slow Food Alta Umbria, dal Mercato della Terra di Umbertide, da Pro Loco Umbertide, Cooperativa sociale Asad, Cooperativa “Il nido dei pettirossi”, spazio giovani “La Piazzetta”, bar “The River”, con il sostegno dei Molini Popolari Riuniti e il patrocinio del Comune di Umbertide e del Gal Alta Umbria.