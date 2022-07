Umbertide, Anas chiude il traffico lungo la E45

Anas comunica che dalle 21 di mercoledì 20 luglio sino alle 6 dii giovedì 21 luglio sarà chiuso a tutti i veicoli il tratto della superstrada E45 compreso tra l'uscita di Umbertide - Gubbio e l'uscita di Umbertide Nord - via Roma.

Tale chiusura della strada interesserà entrambe le direzioni con deviazione del traffico sulla viabilità cittadina. L'interruzione, come specifica Anas, si rende necessaria per consentire lo svolgimento di specifiche lavorazioni e le valutazioni degli interventi in fase di svolgimento.