Ultimi giorni per la raccolta fondi che finanzierà il docu-film su Francesca Cesarini, giovanissima umbra campionessa di para pole dance

Ultimo appello per raccogliere fondi destinati a sostenere la realizzazione di un docu-film su una ragazza molto speciale, Francesca Cesarini (che Perugia Today ha intervistato), giovane campionessa italiana e mondiale di Para pole dance. Il crowdfunding lanciato da MenteGlocale ha come protagonista la quindicenne di Magione nata senza due avambracci e una gamba. Francesca ormai la conoscono in molti, i media regionali e nazionali hanno parlato di lei, ma a renderla nota, in Umbria e non solo, sono state le sue imprese sportive. A soli 14 anni la giovane umbra (che risiede a Magione, circondata dagli affetti della sua famiglia, protagonista assieme a lei di questa storia) si è aggiudicata i Campionati italiani prima e i Mondiali poi di para pole dance, la pole dance per atlete disabili.

Il documentario "Come una piuma" sarà un film sul suo desiderio di riuscire, sulla determinazione nell'affrontare la vita nonostante le difficoltà, sulla necessità, a volte, delle sfide. Una coming of age story, una storia di crescita e conoscenza di sé. Il gruppo di lavoro di Menteglocale ha seguito Francesca durante una parte delle sue imprese sportive e poi a casa e durante gli allenamenti con la sua allenatrice, Elena Imbrogno della Plume accademy di Perugia, autofinanziando i costi tecnici iniziali e il lavoro. Ora per dare la giusta veste e il giusto valore a questa storia ricorre al suo primo progetto di raccolta fondi. La cifra raccolta servirà per le spese tecniche e per parte del cast tecnico. In particolare: noleggio attrezzature e ottiche cinema, costi mini troupe con direttore della fotografia. Una volta terminata, si spera con esito positivo la raccolta fondi, si passerà alla fase di riprese e alle fasi di post produzione.

Negli ultimi giorni è arrivato il supporto di Etica Sgr (Banca Etica) che ha inserito il progetto nel suo network e dunque supporterà l'iniziativa con la copertura del 10% del budget al raggiungimento del 90% della raccolta. In altre parole: ora l'obiettivo è più vicino, la cifra da raggiungere è quella di 7.650 euro, perché, appunto, sarà Etica Sgr a donare la restante parte per arrivare alla cifra (richiesta da crowdfunding) di 8.500 euro. Somma che servirà per la realizzazione e la finalizzazione professionale del lavoro. Attraverso diverse possibilità di donazioni (dai 10 € in su), si può contribuire alla realizzazione del documentario, diventando sostenitore semplice o produttore di questa avventura cinematografica. Inoltre, per le aziende che partecipano alla raccolta sono previste forme di visibilità. Questo il link per donare.