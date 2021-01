Orario ridotto all'ufficio postale di San Feliciano, la protesta dei cittadini

I cittadini di San Feliciano hanno avviato una raccolta di firme da accompagnare ad una lettera di reclamo contro la riduzione dell'orario di apertura al pubblico dell’ufficio postale.

L'ufficio postale di San Feliciano serve anche gli abitanti di Torricella, Monte del Lago, San Savino, Dirindello, Casenuove e i turisti (in tempi normali). Adesso , ha un orario ridotto, di soli 3 giorni alla settimana. Una limitazione che porta a lunghe file e assembramenti in attesa del proprio turno.

In un post del 30 dicembre scorso, nel gruppo San Feliciano da tutelare, veniva mostrata la fila continua all'ufficio postale di San Feliciano, con persone costrette a stare al freddo e sotto la pioggia.

“Stiamo organizzando in paese con alcuni volontari un punto di distribuzione di questi moduli ed un aiuto alla loro compilazione. Poi verranno inoltrati con una mail pec alle Poste” si legge nell’ultimo post con allegato il modulo da scaricare e compilare.

E c’è chi commenta: “Io da quando ce la pandemia non sono potuta più entrare alle poste perché ce la fila per ore… quindi sono sempre dovuta andare a Magione”.

Se l’intento era quello di evitare assembramenti “l'ufficio postale doveva essere aperto tutti i giorni, io non ci vado più, ma per le persone più anziane vedere fuori con la pioggia e vento ... è una vergogna” si legge in un altro commento.

Modulo reclamo-2

Allegati