Passa il Giro d'Italia, udienze ridotte e solo se urgenti a causa della chiusura del traffico

La presidente del Tribunale di Perugia ha disposto il rinvio delle udienze, civili e penali, a causa della chiusura al traffico di molte zone della città in occasione del passaggio della tappa a cronometro del Giro d'Italia Foligno-Perugia.

"Il 10 maggio 2024, giorno in cui per il Giro d'Italia è programmata una tappa a cronometro Foligno-Perugia, il centro storico sarà integralmente chiuso al traffico veicolare dalle 8 del mattino alle 17.30 - scrive la presidente Mariella Roberti - Saranno inaccessibili oltre le 8 sia il parcheggio Ripa di Meana sia il parcheggio del Mercato coperto. Dalle successive comunicazioni del Comune appare che per quel giorno saranno chiuse tutte le scuole e anche, probabilmente, l'Università. Sono quindi prevedibili notevolissime difficoltà di circolazione da rendere improbabile il tempestivo arrivo di parti/testimoni/periti ove citati per l'udienza penale".

La presidente Roberti ha quindi sentito la presidente della Sezione penale Carla Giangamboni e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocato Carlo Orlando "che hanno concordato con la necessità di evitare il più possibile i prevedibili disagi, invito pertanto i giudici che hanno fissato udienza nel giorno indicato a valutare la controcitazione dei testi (ovvero invitare le parti alla controcitazione) - si legge nel provvedimento della presidente del Tribunale - a differire le eventuali discussioni già programmate ove non sia prevedibile il tempestivo arrivo dei difensori (perché provenienti da diverso comune o altro) trattando l'udienza al solo fine di programmare la successiva trattazione dei processi".

Saranno regolarmente trattate le convalide di arresto e i giudizi direttissimi di persone che compaioni davanti al giudice in stato di arresto o fermo.