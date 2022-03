Ucraina, in viaggio il primo carico della chiesa della Madonna delle Grazie

Sono in viaggio i beni di prima necessità raccolti alla parrocchia della Madonna delle Grazie, chiesa punto di riferimento per la comunità ucraina di Perugia dove ieri, Mercoledì delle Ceneri, anche il cardinale Gualtiero Bassetti,ha partecipato alla cerimonia presieduta dal cappellano ucraino, don Basilio.

E mentre la funzione religiosa proseguiva, nelle sale attigue alla chiesa la raccolta di vestiti e cibo a lunga scadenza non si è mai interrotta. Pacchi su pacchi che ieri sera hanno preso la via della frontiera per raggiungere i profughi in fuga dalla guerra.