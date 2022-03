Ucraina, in cura a Perugia una bimba gravemente malata fuggita dalla guerra con la madre

"Presto mi incontrerò con i prefetti umbri per cercare di organizzare al meglio gli aiuti umanitari. Nel frattempo la Regione ha già messo in campo i primi interventi”. Lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, presente a Perugia alla manifestazione a favore della pace organizzata da Anci e Upi Umbria.

“Proprio questa mattina – ha continuato la Presidente – sono partiti quattro container di farmaci e materiale sanitario vario, con destinazione Ucraina, raccolto dalle quattro Aziende sanitarie umbre e dalla Farmaceutica regionale. Siamo stati tra le prime Regioni, e con un importante carico, a rispondere prontamente alla richiesta umanitaria in questione”.

E proprio in merito agli aiuti di carattere sanitario, l’Azienda ospedaliera di Perugia ospita dalla scorsa settimana una bimba ucraina di 5 anni, bisognosa di cure urgenti, per la quale è stata attivata la procedura di “permesso di soggiorno per cure mediche”. La bambina è stata accolta insieme alla madre e, al momento delle dimissioni ospedaliere, sarà ospitata dal Comitato Chianelli, in uno degli appartamenti del residence messi a disposizione per i pazienti in terapia ambulatoriale.

“Ringrazio l’Azienda ospedaliera e il Comitato Chianelli – ha sottolineato la Presidente - che dietro nostra sollecitazione si sono resi prontamente disponili a ospitare la piccola paziente e la mamma”.

Inoltre, nei giorni sorsi, la Regione ha firmato un accordo con l’Università degli Studi di Perugia e l’Adisu per garantire a studenti, ricercatori e docenti ucraini sia l’accoglienza che la possibilità di proseguire in Umbria la carriera accademica svolta in Ucraina