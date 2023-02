Nomina nazionale per il vice sindaco: Tuteri entra nell’Osservatorio per l’infanzia e l’adolescenza

Nuova nomina nazionale per il vice sindaco di Perugia. Dopo la nomina a membro della commissione infanzia del Ministero della salute, Gianluca Tuteri diventa membro dell’Osservatorio Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, organismo presieduto dal Ministro per la Famiglia.

"L’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza - scrive il Comune di Perugia - ha il compito di predisporre ogni due anni il piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle Regioni e dagli enti locali".

"Questo riconoscimento – spiega il sindaco Andrea Romizi – conferma e ribadisce la competenza, l’abnegazione e la sensibilità dimostrate dal vicesindaco sui temi relativi alla salute dei più giovani che sono la più grande ricchezza di una comunità. Pertanto al vicesindaco Gianluca Tuteri vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro più sentiti e sinceri da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale".