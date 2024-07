Turisti "disperati" in cerca di un bancomat al Borgo Bello

Piazza Italia, piazza IV Novembre, piazza Danti, corso Vannucci, via Baglioni e via Mazzini. Poi uscendo dal cuore dell’acropoli perugina non ci sono bancomat o servizi di ritiro contanti presso tabaccherie e negozi (come accade in molte città turistiche con gli sportelli Atm negli esercizi commerciali).

Così accade che nel Borgo Bello, ad esempio, i turisti si aggirino chiedendo dove poter trovare uno sportello bancomat e ritirare del contante. Una volta c’era una banca in via Marconi, ma è chiusa da tempo. Altre due agenzie si trovavano in largo Cacciatori delle Alpi, ma anche in questo caso hanno chiuso da anni. Come le Poste d’altronde. E non è rimasto altro da fare che fornire le indicazioni ai turisti di andare in centro, sul corso principale per trovare il bancomat.

Lo stesso vale per corso Garibaldi o via dei Priori. Non ci sono sportelli bancomat almeno fino a Ponte d’Oddi o alla stazione di Fontivegge. Lo stesso dicasi per Monteluce se non fosse per le Poste davanti all’ex Policlinico e una banca in via Eugubina.

È vero che ormai si fa tutto con le carte di pagamento, ma il turista o il cittadino che ha bisogno di prelevare per avere del contante? O si reca nel cuore del centro storico oppure con la macchina si allontana e allora trova quanti sportelli bancari vuole (anche se nel tempo si sono ridotti tantissimo).