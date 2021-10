Viaggi e turismo, dal cibo alla vita notturna: la guida di 'The Guardian' alla scoperta di Perugia

Alla scoperta di Perugia con 'The Guardian', storico quotidiano britannico che nella sua edizione online dedica un articolo al capoluogo umbro nella sezone 'Lifestyle-Travel' (“A local’s guide to Perugia, Italy: five great things to do”). Una sorta di guida alle attrattive e alle "cinque grandi cose da fare" in città.

Si inizia dal cibo, con una menzione speciale per il ristorante 'Numero Zero' (diretto da Vittoria Ferdinandi, nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella) e alcuni dei suoi piatti speciali (piccione con bietole e frutti di bosco, l'escabeche di zucchine e gli strangozzi con ragù di verdure), attraversando poi la storia con la Rocca Paolina, la Torre degli Sciri e la Cattedrale di San Lorenzo per finire poi al quartiere di Porta Sole (citati la libreria 'Mannaggia', che durante il lockdown ha consegnato libri in bici a domicilio, e il cinema 'Post Modernissimo').

Non manca poi qualche consiglio sulla vita notturna ('Punto di Vista', 'Dempsey's' e la 'Bottega del Vino' i locali citati), sul pernottamento (menzionati l'ostello 'Little Italy' "ricavato da una chiesa dell'XI secolo" e l'Hotel Fortuna che "si trova in un palazzo del 1300 nei pressi di Corso Vanucci") e sul verde, con l'articolo che raccomanda di non perdersi il Sentiero delle Lavandaie, "parte del sentiero di 550 km della Via di Francesco".

Citata infine anche 'Perugia InApp', l’applicazione presentata lo scorso luglio e frutto di un progetto fortemente voluto dall’assessorato al Turismo del Comune di Perugia guidato da Gabriele Giottoli. L'applicazione, gratuita per dispositivi Ios/Android ad alta capacità di interazione con l’utente, si compone di sette itinerari di visita nell’acropoli (Rocca Paolina, Perugia centro, Rione Porta Sole, Rione Porta Santa Susanna, Rione Sant’Angelo, Rione Porta Eburnea, Rione San Pietro) con oltre 14 chilometri di percorsi a piedi e 160 punti di interesse urbani.

Si aggiunge una sezione dedicata agli itinerari extraurbani, con quattro percorsi fuori le mura per toccare le zone più caratteristiche fino al Lago Trasimeno. I percorsi guidati, da percorrere in auto ma in alcuni casi anche in bici, sono: itinerario Trasimeno, itinerario Settevalli, itinerario Silvestre e itinerario Tevere. "Perugia inApp - sottolinea l’assessore al Turismo - è soprattutto uno strumento dinamico. La piattaforma, infatti, è destinata a veder crescere i suoi contenuti attraverso l’inserimento di nuovi percorsi che si allargheranno ai territori circostanti, saranno dedicati ai prodotti tipici del territorio e, in vista del Natale, includeranno anche gli itinerari lungo i quali visitare presepi in città".