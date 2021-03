Via alle votazioni per 'Il Borgo dei Borghi', l'appello di Corciano: "Fate vincere l'Umbria"

Corciano cerca un posto in finale nell'edizione 2021 de 'Il Borgo dei Borghi', gara turistico-televisiva in cui è l'unico borgo umbro in competizione. E proprio in vista delle votazioni, che potranno essere fatte esclusivamente attraverso RaiPlay e scatteranno domenica (7 marzo) alle ore 17 circa durante il programma di Rai 3 'Kilimangiaro', l'amministrazione lancia un appello...

"La vetrina promozionale è unica - si legge in una nota del Comune -, sia per il nostro borgo che per l’intera regione, che Corciano rappresenterà con grande orgoglio: perciò vi invitiamo tutti a registrarvi su RaiPlay per poter iniziare a votare non appena sarà dato il via alle votazioni. Il voto è completamente gratuito e si può votare una volta al giorno, dal 7 marzo fino a tutto il 21 marzo. Ogni giorno perso è un voto mancato... votate!!".

All’esito di questa prima fase di gara, i borghi che avranno ottenuto i risultati migliori avranno accesso alla grande sfida finale, che andrà in onda in prima serata su Rai 3 il 4 aprile, durante la quale verrà eletto, attraverso il televoto, il Borgo dei Borghi 2021. Il video di presentazione di Corciano e delle sue bellezze è visibile su RaiPlay. "Mai come in questa occasione l’unione fa la forza: sosteniamo Corciano - conclude l'amministrazione comunale -, facciamo vincere l’Umbria!!!".