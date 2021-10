Un'estate da ricordare con 1 milione di viaggiatori sui treni estivi in Umbria: Trasimeno, Orvieto e Assisi le mete più ambite

Grande successo per l'accoppiata treno+bicicletta e l'offerta per i turisti fino a 15 anni. Sbancano le proposte per Piediluco e la cascata delle Marmore