Trekking, bike e percorsi d'acqua, il Trasimeno promuove all'estero la bellezza del "turismo lento"

Il Trasimeno protagonista nei media esteri si propone come luogo dove si può vivere un'esperienza all'insegna della lentezza e della bellezza, circondati dalla naturae dolce e accogliente.

Un gruppo di giornalisti tedeschi e olandesi arrivati in Umbria ha potuto sperimentare in prima persona i diversi percorsi e le possibili esperienze turistiche intorno al lago Trasimeno, coniugate con una serie di pacchetti e prodotti che vedono come tema centrale il rispetto del benessere dei luoghi e delle persone e la sostenibilità.

I tre pacchetti proposti, inseriti nel progetto di promozione “Vivi il Trasimeno”, finanziato dal POR FESR 2014/2020 per l’Umbria, che vede coinvolti gli operatori economici della ricettività e della ristorazione del comprensorio, sono stati illustrati, a Castiglione del Lago, da Michele Benemio, presidente dell'Unione ristoratori e albergatori del Trasimeno.

I pacchetti della prossima stagione: Trekking panorami e tramonti, un tour dedicato ad itinerari, di varia lunghezza e difficoltà, tra le colline intorno al Trasimeno. Il percorso include visite guidate all’Oasi Naturalistica la Valle con birdwatching e passeggiate tra oliveti e vigneti con degustazioni di olio e vino dei Colli del Trasimeno;

Bike, i borghi che incantono. Pedalare tra la Storia e le storie dei nostri borghi. I percorsi incrociano itinerari culturali come ad esempio il Cammino Annibalico, o le visite guidate agli affreschi del Perugino e deliziose degustazioni, come quella dello Zafferano;

Lake, al centro del terzo pacchetto c'è l'esperienza legata all'acqua, con proposte dedicate al divertimento e agli sport d’acqua. Escursioni in canoa e sup adatte a tutti per vivere il lago e le sue isole, battute di pesca con ape ripesca e degustazioni con i pescatori del Trasimeno.

Durante il press tour è stato presentato il nuovo video emozionale che sarà online nella pagina facebook vivi il trasimeno da giovedì 22 ottobre. I prodotti turistici saranno commercializzati da Umbria action di Ciak viaggi.

