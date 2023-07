Le fattorie didattiche nel circuito turistico regionale scoprire per le tradizioni e la cultura rurale

Le fattorie didattiche diventano esperienze da vivere in Umbria. Gli assessorati regionali al Turismo e all’Agricoltura hanno infatti reso possibile promuovere e rendere prenotabili da Umbriatourism , portale turistico ufficiale della Regione Umbria, le esperienze create dalle Fattorie Didattiche del nostro territorio, così da consentire alle persone di tutte le età di sperimentare l'emozione e l'apprendimento del mondo agricolo.

Le occasioni offerte dagli operatori, spesso a contatto con la natura, permettono la conoscenza dell'ambiente naturale, del bosco, della montagna, della fauna e della flora selvatica, oltre che del paesaggio e delle tradizioni rurali, dell'artigianato, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile. Gli utenti potranno, quindi, selezionare e prenotare in modo semplice e conveniente diverse attività, come ad esempio visite guidate, e vivere esperienze autentiche, tra cui il prendere parte a laboratori interattivi, incontrare gli animali delle fattorie e tanto altro.

Ciò è reso possibile grazie alla collaborazione con il sito turistico della regione, (www.umbriatourism.it), dove tutte le Fattorie didattiche dell’Umbria possono, fin da ora, accreditarsi al Portale (https://www.umbriatourism.it/it/web/area-operatori) e pubblicare le loro offerte che, anche grazie alle campagne di promozione che la Regione Umbria organizza, saranno visibili e raggiungibili ovunque.

Per prenotare un’esperienza presso le nostre Fattorie Didattiche, vi invitiamo a visitare il sito turistico ufficiale della Regione Umbria all’indirizzo https://www.umbriatourism.it/it/fattorie-didattiche. Si potranno trovare tutte le informazioni necessarie al fine di riservare le nostre offerte e vivere un’esperienza autentica nel mondo agricolo.