International Tourism Awards 2020, Spello in corsa per il 'Miglior progetto turistico in Europa'

Umbria finalista all'International Tourism Awards 2020, il prestigioso premio promosso annualmente dalla British Guild of Travel Writers - BGTW che da oltre quarant’anni riconosce e valorizza l’eccellenza nei progetti turistici a livello mondiale.

Ci riesce grazie a Spello, la cui Villa dei Mosaici è in corsa per il premio la categoria 'Miglior progetto turistico in Europa', pronta a contendersi l’ambito premio con altri cinque progetti del calibro di CopenHill a Copenhagen, La nuova "Città Vecchia" ricostruita di Francoforte, il Sentiero escursionistico Julian in Slovenia, Santorini Wanderlust e Le stanze segrete dell’Hotel Jama in Slovenia.

Ora non resta che aspettare l’esito della votazione dei 250 componenti dell’organizzazione che rappresenta la più significativa comunità, composta da scrittori, fotografi, blogger ed emittenti accreditate, di esperti di viaggi in tutto il mondo. A causa della pandemia che ha colpito tutta l’Europa, l’evento con la proclamazione dei vincitori è stato rinviato a marzo 2021.