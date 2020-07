Vacanze anti-covid, volo Ryanair Perugia-Malta riattivato dal 3 agosto

Vacanze anti-Covid, riparte il volo Ryanair Perugia-Malta. Dal 3 agosto riattivato il collegamento con il Malta International Airport due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. “Malta - spiega il Direttore generale dello scalo Umbro, Umberto Solimeno - è la destinazione ideale per vari motivi, racchiude infatti infinite potenzialità ed opportunità sia per il leisure che per il business. Una destinazione tutto l’anno. Dal centro Italia come meno di due ore si raggiunge un paradiso fatto di tante cose: mare, natura, cultura e tanto divertimento. Dal nostro aeroporto di Perugia siamo molto lieti di offrire questa splendida destinazione”.

‘Grazie al volo diretto in meno di due ore è possibile raggiungere Malta dove vi aspetta una vacanza indimenticabile. I panorami straordinari, il cibo genuino, il mare, la cultura e le tante occasioni di divertimento sono nuovamente a vostra disposizione e davvero a portata di mano’ spiega Ester Tamasi, direttrice Malta Tourism Authority Italia.

E ancora: "Malta saprà offrirvi un’accoglienza professionale data dalle numerose strutture di ogni livello presenti su tutte le isole, con un’ulteriore garanzia di sicurezza offerta dalla certificazione rilasciata da Malta Tourism Authority che verifica le procedure di sicurezza anti Covid-19. Anche se l’Arcipelago è una meta perfetta in qualsiasi momento dell’anno è certamente l’estate la stagione per cui Malta è più famosa. Il mare cristallino è ai vertici delle classifiche delle acque balneabili di tutta Europa e tra le ampie spiagge sabbiose potrete facilmente scegliere quella con i servizi più adatti alle vostre esigenze. Ma non mancano le occasioni di scoperta grazie all’enorme patrimonio culturale che comprende i templi megalitici tra i più antichi al mondo e le città gioiello come Valletta".