Aiser annuncia la pubblicazione di una guida per il trekking nel quartiere dell’Elce

Aiser annuncia la pubblicazione di un interessante vollumetto per il trekking nel quartiere dell’Elce. La snella plaquette, dal titolo “… e l’Elce è”, costituisce un’agevole guida per una significativa escursione urbana. Che, nelle more imposte dalla pandemia, non si può fare in gruppo, come d’uso, ma in solitaria.

Francesco Porzi, ideatore e curatore dell’iniziativa editoriale, comunica ai soci che potranno richiederla direttamente. Ma l’opera è comunque a disposizione di quanti siano interessati.

L’operetta consta di copertina e 12 pagine a colori, oltre alle 58 pagine in nero. Naturalmente i testi sono accompagnati da un vasto apparato iconografico con immagini anche rare.

Un’iniziativa che fa piacere agli elcini, ma anche utile ai perugini che vogliano sapere di più su questo rione storico, il cui sviluppo urbanistico e demografico data però dalla seconda metà del Novecento.