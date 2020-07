Turismo in Umbria, l'ironica campagna promozionale sulle bellezze della regione e sul carattere accogliente degli umbri

L'Umbria è come la Toscana, ma senza toscani. Terza puntata del fumetto con testi di Walter Leoni e disegni di Filippo Peppo Paparelli che racconta l'Umbria e gli umbri mettendoli a confronto con l'ospitalità toscana. Un modo irriverente per celebrare i primi, scherzando su alcune caratteristiche dei secondi.

Se in Toscana c'è il mare, ma un bagnino poco simpatico, in Umbria c'è il lago e la bonomia di chi ti prende per mano e ti guida tra le bellezze della regione, in sicurezza.

