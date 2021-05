Ripartito alla grande, da stamattina, il Perugia City Tour. Alla guida il peruginissimo Massimo Calzoni che dice: “Era ora!”.

In effetti, il servizio che unisce narrazione storica e “sightseeing” ha successo in quanto consente, anche a turisti un po’ attempati, di compiere un giro di 55 minuti attraverso il quale si squadernano le eccellenze storico-monumentali della Vetusta. Si vede di tutto, si può commentare e fotografare, stando comodamente seduti a bordo di un mezzo panoramico, scoperto e arieggiato.

Sono ben sette le corse giornaliere che prevedono sconti per “senior” e “junior”, oltre a uno speciale “family pass" per il trasporto di due adulti e due o più figli.

Le corse iniziano dalle 10:00 fino alle 13:00 con scansione oraria, e quindi alle 15:15, 17:15 e 18:00.

Esiste poi anche il servizio Timetable Perugina Choco Tour con partenza alle 14:10 e ritorno alle 16:30 nei giorni feriali.

Insomma, ce n’è per tutti. E mentre auguriamo a questo servizio il successo che merita, osserviamo una ripartenza a tutto gas. Ieri sera, ad esempio, l’acropoli era popolatissima di persone di ogni età, specialmente giovani. Le scalette della cattedrale stracolme, in violazione dell’ordinanza del sindaco, tanto che è dovuta intervenire la Municipale. Via Mazzini, piazza Matteotti, corso Vannucci in grande spolvero. Parcheggi completi. Insomma: quello che serve.

Tutto fa presagire, finalmente, un ritorno alla sana dimensione di socialità che tanto ci è mancata in questi mesi di forzato isolamento.