Perugia, la Cappella di San Severo riapre a turisti e visitatori: torna visibile l'affresco di Raffaello e del Perugino

Un gioiello per i turisti ma anche per i perugini torna a risplendere di nuovo luce sul punto più alto dell'acropoli. Dopo il lungo periodo di chiusura dovuto all'emergenza coronavirus, durante il quale sono stati effettuati dei lavori, riapre infatti domani (venerdì 9 luglio) a Perugia la Cappella di San Severo, risalente al XV secolo e attigua alla chiesa e al convento occupati dai Camaldolesi fin dal XII secolo. Un sito reso speciale anche dall'affresco eseguito tra il 1505 e il 1508 da Raffaello Sanzio, la cui parte superiore raffigura la Trinità, che è conservato al suo interno. Unica opera dell’urbinate rimasta a Perugia, dopo la sua morte è stata poi completata nel 1521 dal suo maestro Pietro Vannucci il Perugino con l’aggiunta di una teoria di Santi nella parte inferiore.

I primi interventi del progetto di adeguamento del sito hanno interessato l’impianto di illuminazione, che consentirà di ammirare l’affascinante opera rinascimentale avvolta nella sua nuova veste. “San Severo torna ad accogliere i visitatori con una nuova illuminazione che ne valorizza l’importanza e la bellezza - spiega l'assessore comunale Leonardo Varasano -. Con questa riapertura, che segue a quelle del Museo civico di Palazzo della Penna e del Complesso templare di San Bevignate, la città si accinge a inaugurare una stagione che si spera possa essere fortunata come quella del 2020 quando nei mesi estivi più di 22.000 persone tra turisti e nostri concittadini hanno potuto ammirare l’affresco di Raffaello e Perugino, cominciando a esplorare la nostra Perugia dal punto più alto dell’acropoli: Porta Sole. È fondamentale valorizzare il nostro patrimonio storico-culturale e artistico, sottolineando il suo stretto legame con il tessuto cittadino perché la visita ai luoghi d’arte e ai musei diventi una vera e propria esperienza volta a riscoprire l’eccezionale bellezza di Perugia”.

ORARI DI VISITA:

La Cappella di San Severo osserverà i seguenti orari.

Luglio - 10:00-18:00, chiuso il lunedì

Agosto - 10-18.00 (aperto tutti i giorni)

Durante la visita è obbligatorio indossare la mascherina e osservare tutte le norme di distanziamento e contingentamento per il contenimento del contagio. Per la visita non è necessaria la prenotazione, per informazioni è possibile consultare il sito https://turismo.comune.perugia.it.