Raffaello, Umbria Jazz e Templari, stupisce e affascina l'estate culturale di Perugia

File alla cappella di San Severo, al Pozzo etrusco, in Galleria nazionale, a San Bevignate e a Palazzo Baldeschi, sono il segno che l'offerta culturale perugina funziona.

"Le file che da giorni caratterizzano l’accesso a tutti i più importanti luoghi della cultura della città sono motivo di soddisfazione e di rilancio per la città - dice l’assessore alla cultura Leonardo Varasano - Sono frutti solo in parte figli della contingenza post-Coronavirus: simili afflussi, in alcuni casi senza precedenti, discendono anche dalla campagna mediatica nazionale iniziata un anno fa e proseguita anche durante il lockdown".

Nel quadro complessivo spicca il dato della cappella di San Severo dove, dopo la riapertura e i numeri incoraggianti di luglio (3.165 presenze, il 23,2% in più del luglio 2019), agosto si è aperto con un afflusso di visitatori senza precedenti. Nei soli primi dodici giorni del mese infatti, sono già 4.146 le persone che hanno ammirato l’opera di Raffaello e Perugino, (2.305 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per un aumento del 125,2%) con un continuo aumento di visitatori che ha visto dei picchi incredibili: dai 390 di mercoledì 5 agosto ai 505 di lunedì 10 agosto, festa di San Lorenzo (ben il 415,3% in più rispetto allo stesso giorno dell’anno precedente).

Nel primo week-end di agosto, che quest’anno ha coinciso con Jazz in August (7-10 agosto) infatti, alla cappella di San Severo hanno transitato ben 1522 visitatori e, nei giorni successivi, i numeri sono rimasti altissimi: 504 presenze registrate martedì 11, cresciute addirittura a 530 mercoledì 12 e già di circa 400 nella sola mattinata di giovedì 13 agosto.

"Non c’è solo Raffaello - continua Varasano - complessivamente, l’attività dei musei civici di Perugia è in costante fermento: giovedì 6 agosto, presso il Museo civico di Palazzo della Penna, ha preso il via con vasto successo di pubblico anche una nuova mostra che raccoglie le opere di 18 artisti contemporanei: Art Monsters 2020. Contaminazioni Aliene nell’Umbria Contemporanea, visitabile fino all’11 ottobre e il Complesso templare di San Bevignate, riaperto dopo il lockdown con la presenza di molti visitatori, è ora oggetto di una fruizione continua, nonostante gli importanti lavori di restauro che attualmente ospita. I musei civici sono perle ricamate su un tessuto culturale ricchissimo, vario e prezioso perché Perugia è davvero un enorme museo a cielo aperto, vivo e in continua trasformazione".