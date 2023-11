Turismo accessibile, il progetto made in Umbria "conquista"la conferenza internazionale dell'Omt

Il progetto “La vita indipendente non va in vacanza”, presentata ufficialmente il 31 maggio all’Enit (Agenzia Nazionale del Turismo), è tra quelli presenti quali best practis alla seconda conferenza internazionale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (Unwto): “Tourism for all – Advancing accessibility for destinations, companies and people" che si è tenuto il 16 e il 17 novembre e ospitata congiuntamente dalla Repubblica di San Marino e dalla Repubblica Italiana.

“La vita indipendente non va in vacanza”, che ha ricevuto il patrocinio di Enit, Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap) e di diverse regioni d’Italia, tra cui l’Umbria, è stato ideato da Bil Benefit, società nata da un’iniziativa dell’ex senatore umbro, Luca Briziarelli e delle sorelle Dominga, Marta ed Enrica Cotarella, e fatto proprio da Aism con la partnership di Sicily By Car (tra le società leader del settore rental car), e promuove il turismo inclusivo attraverso l'introduzione di auto a noleggio adattate per persone con disabilità. Entro il 2025, il progetto mira a raggiungere fino a dieci aeroporti nelle principali città italiane, tra questi c’è anche l’aeroporto di Perugia e di recente ad essi si è aggiunto quello di Rimini-San Marino.

L’iniziativa sarà illustrata, durante la prima giornata della conferenza, da Luca Briziarelli, presidente di Bil Benefit, all'interno del panel “Accessible transportation and mobility: How can the basic pillar of tourism experience become more accessible?”.

In Italia, le persone con disabilità superano i 3 milioni, mentre in Europa sono 87 milioni, di queste oltre un milione dispone della patente speciale per autoveicoli. Vivere esperienze di turismo in libertà e autonomia è un diritto fondamentale per ogni cittadino, eppure molte barriere ostacolano l'esercizio di questo diritto. "La Vita Indipendente non Va in Vacanza" si propone di contribuire concretamente al loro superamento, creando un modello di noleggio auto accessibile a persone con patenti speciali.