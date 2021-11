LA FOTO NOTIZIA Tuoro sul Trasimeno. 290 anni in tre. Tre fratelli da record di longevità

Tuoro sul Trasimeno. 290 anni in tre. Tre fratelli battono il record di longevità… familiare. Accade a Tuoro dove si festeggiano i primi 100 anni dello Zio Azelio [zio del nstro amico Antonio Mazzoni, ndr ], In foto è ritratto coi i suoi fratelli minori. A partire da destra, lo Zio Gino 94 anni, Babbo Domenico 96 anni , e il festeggiato Zio Azelio, gioioso centenario. Viene in mente la celebre battuta del “Chi beve birra campa 100 anni”. Cui un arguto centenario ebbe a ribattere: “E che è: veleno?”. Stessa cosa per il tris di fratelli torreggiani che vivono e si comportano come se avessero la metà delle primavere che si portano sulle spalle. Auguri, di cuore.