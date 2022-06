Isola Maggiore, traghetti potenziati per Moon in June

Più traghetti per facilitare la mobilità tra Tuoro Navaccia e l’isola Maggiore in occasione di Moon in June 2022.

Busitalia garantirà 9 corse aggiuntive, per rispondere alle numerose esigenze di collegamento e accessibilità al luogo degli eventi e in un’ottica di sostenibilità ambientale e rispetto della zona lacustre. Otto corse saranno effettuate il sabato – tra le 18 e le 23 – in occasione del concerto di Max Gazzè e una la domenica, giorno in cui il servizio normale è già potenziato, al termine del recital del cantautore e voce dei Baustelle Francesco Bianconi.

Il Festival, giunto alla sua ottava edizione, vede la partecipazione di rinomati artisti italiani e stranieri e un pubblico affezionato da sempre, oltre che alla buona musica, anche alla scoperta del territorio lacustre umbro.

Questi gli orari delle corse aggiuntive:

Sabato 18

Tuoro - Punta Navaccia

Da Tuoro: ore 18-18.40-21.55-22-35

Da Isola Maggiore: ore 18.10-18.50-22.10-22-50

Da Isola Maggiore: ore 18.15-21.40-22.20-23

Da Tuoro: ore 18.30-21-50-22.30-23-10

Domenica 19

Tuoro - Punta Navaccia

Da Isola Maggiore: ore 22.20

Da Tuoro: ore 22.30