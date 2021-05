Eccellenze umbre - Medicina di precisione, all'Università di Perugia il premio Roche per la cura dei tumori pediatrici

Il progetto premiato mira a realizzare una diagnosi di precisione per i pazienti colpiti da Leucemie Acute Linfoblastiche, un tumore del sangue che rappresenta l’80% delle neoplasie in età pediatrica

L'Università degli Studi di Perugia ha vinto un premio di 50mila euro con una ricerca sulla medicina di precisione della Roche, con il patrocinio di Aiom e la valutazione delle candidature affidata alla Fondazione Gruppo italiano medicina basata sulle evidenze (Gimbe).

Roche ha deciso di dedicare un bando specifico alla medicina di precisione che sta rivoluzionando la cura delle patologie oncologiche, che in Umbria interessano circa 7.000 pazienti ogni anno.

L’onco-ematologia rappresenta una delle aree terapeutiche d’elezione della medicina di precisione e proprio in ambito ematologico si è distinto il progetto del team di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, che mira a realizzare una diagnosi di precisione per i pazienti colpiti da Leucemie Acute Linfoblastiche (LAL), un tumore del sangue che rappresenta l’80% delle neoplasie in età pediatrica. Questa patologia è ancora, purtroppo, caratterizzata da molti casi di recidive o di pazienti su cui la terapia non produce effetti soddisfacenti.

"Il progetto selezionato da Roche e guidato dalla dottoressa Danika Di Giacomo, si inserisce nel programma di medicina di precisione del mio Laboratorio in cui le diverse tecnologie che studiano il DNA e l’RNA vengono integrate per analizzare le caratteristiche che favoriscono l’origine e la crescita delle cellule maligne in ogni singolo paziente affetto da leucemia – ha commentato la professoressa Cristina Mecucci, Ematologa, Responsabile del Laboratorio di Medicina Molecolare del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia – In particolare le leucemie acute linfoblastiche a cellule T costituiscono un terreno utile per nuovi sforzi della ricerca, dato che tutt’oggi le classificazioni genetiche per questa patologia vanno perfezionate e le terapie ‘intelligenti’, che combattono le anomalie specifiche, vanno potenziate".

La valutazione dei progetti candidati al bando Roche per la medicina di precisione è stata affidata alla Fondazione Gimbe, a garanzia dell’imparzialità e trasparenza del processo di selezione dei vincitori. Tra i criteri di valutazione rientrano sia la qualità del progetto, in termini di potenziali benefici apportati ai pazienti e alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, sia la qualità delle attività scientifiche del Centro candidato.

"La medicina di precisione rappresenta una rivoluzione nella cura del paziente oncologico poiché nella decisione terapeutica gioca un ruolo importante, non più solo il tipo istologico del tumore, ma anche il suo profilo molecolare. Avere questo tipo di informazioni permette all’oncologo di scegliere farmaci mirati per una determinata mutazione genetica e non più per un determinato tumore – ha affermato la dottoressa Silvia Sabatini, coordinatrice Aiom per l’Umbria– Un nuovo scenario questo, che richiede però un ulteriore cambiamento: il lavoro di un team multidisciplinare che integri le proprie competenze per selezionare i pazienti da candidare alla valutazione del profilo molecolare, per interpretarlo e fornire la migliore raccomandazione terapeutica. Credo che questa sia una grande opportunità per migliorare la qualità dell’assistenza al paziente oncologico e spero possa diventare una realtà nella pratica clinica anche nella nostra regione".