Fontana d'acqua in via Masi per un tubo da irrigazione rotto

Una fontanella per rinfrescare l’aria di Perugia avvolta da una cappa di caldo. Un tubo per l’irrigazione della aiuole di via Masi si è spezzato in due e il getto dell’acqua, puntato verso l’alto, ha allagato tutta la zona antistante la farmacia, rendendo impraticabile il marciapiede, a meno che qualcuno non volesse farsi una doccia.

Il tubo risulta tagliato a metà, con una parte che è rimasta ancorata al terreno, nell'aiuola, mentre l'altra, dal lato da cui arriva l'acqua, si è inarcato verso l'alto, creando una fontanella con un getto molto intenso e costringendo i primi pedoni che salivano in centro a passare sulla strada per evitare di bagnarsi.