INVIATO CITTADINO Occhio alla truffa: la finta mail del processo penale

Attenti alle false comunicazioni via mail che fingono di notificare un’ordinanza penale. Si tratta di un imbroglio. Dunque, asteniamoci dal “prendete nota dell'allegato e rispondere il più presto possibile”, come suggeriscono gli autori della truffa.

Suona peraltro irrituale che la comunicazione provenga contemporaneamente da una sedicente “AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - POLIZIA DI STATO - POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI”.

L’allegato non va aperto perché lo scopo è quello di diffondere virus e ricattare l’utente per rendere di nuovo leggibili i contenuti.

Oppure, si tratta di un tentativo di carpire dati e contatti.

L’allegato PDF ha tutto l’aspetto di una citazione in tribunale in cui, in alcuni casi, si precisa: “Avviamo un procedimento legale contro di te poco dopo (? Ndr) un sequestro informatico di Cyberinfiltrazione per: Pedopornografia. Pedofilia. Esibizionismo. Cyberpornografia. Traffico sessuale.”

Quanti dovessero ricevere, o abbiano già ricevuto, tali comunicazioni sotto forma di falsa “Citazione in Tribunale” non devono tenerne conto, né rispondere al mittente.

È invece opportuno segnalare l’accaduto alla Polizia Postale.