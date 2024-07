Trovano portafoglio pieno di soldi e lo consegnano alla polizia

Un bel gesto di onestà da parte di una coppia di giovani umbri in vacanza a Bolsena. Due ragazzi questa mattina, domenica 7 luglio, hanno trovato per strada un portafoglio pieno di soldi e documenti a Bolsena, dove sono in vacanza da Marsciano.

Nonostante i tanti contanti presenti all'interno, la coppia si è subito rivolta al Comune per consegnare il portafoglio. Grazie ai documenti presenti all'interno gli agenti della polizia locale, che si sono subito attivati, sono riusciti a contattare il proprietario che aveva smarrito il portafoglio e a riconsegnarglielo. Fortunatamente per il malcapitato, si è risolto tutto in pochi minuti.

"In un mondo sempre più in preda a notizie negative, gesti buoni come questo, di alto senso civico, sono da diffondere", commenta il Comune di Bolsena.